Сборная Сан-Марино забила первый гол в квалификации Евро-2020

Сборная Сан-Марино забила гол в ворота команды Казахстана во время матча 9-го тура отбора к Евро-2020. Казахи в этом матче одержали победу со счетом 3:1.



Чемпионат Европы-2020



9 тур



Гол: Зайнутдинов, 6, Суюмбаев, 23, Щеткин, 26, Берарди, 77



Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Бролли, Грандони, Баттистини, Муларони, Голинуччи (Лунадей, 60), Голинуччи, Берарди, Нанни (Хиршч, 64)



Казахстан: Непогодов, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Малый, Тагыберген (Федин, 65), Куат, Вороговский (Мирошниченко, 18), Исламхан, Зайнутдинов, Щеткин (Аймбетов, 73)



Предупреждения: Мирошниченко, 32, Тагыберген, 45, Палацци, 54