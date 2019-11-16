Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии

Вингер сборной Бельгии Эден Азар оформил дубль в победном матче отборочного турнира Евро-2020 против национальной команды России (4:1).Эти голы стали для игрока "Реала" 31-м и 32-м в составе национальной команды, за счет чего Эден вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии. До сегодняшнего дня он делил второе место с Бернардом Ворхофом и Полом Ван Химстом.Лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов" остается Ромелу Лукаку, который также забил России и довел число своих голов за сборную до 52.