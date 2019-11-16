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Ошибающиеся защитники, потерявшийся Миранчук и взрывной Бакаев. Оценки по итогам матча с Бельгией

Сборная России не сумела сотворить сенсацию в матче квалификации Евро-2020 со сборной Бельгии. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия российских игроков.
Твиттер "Зенита"
Сборная России выдала довольно качественное начало первого тайма, но постепенно стало видно превосходство в классе соперника. Возможно, российская команда сумела бы лучше противостоять бельгийцам, будь на поле Александр Головин и Денис Черышев, без которых трудно представить дружину Станислава Черчесова. Но, всё равно, от хозяев можно было ждать большего и, главное, более надёжной игры в обороне.

Маринато Гилерме – 2.5. Россияне пропустили четыре мяча, но если и можно было в чём-то винить Гилерме, то лишь в голе Лукаку. И то в том эпизоде защитники явно закрывали обзор голкиперу. За матч бельгийцы нанесли 8 ударов в створ ворот соперника. В ряде эпизодов Гилерме просто выручал свою команду.

Марио Фернандес – 3.0. Мы привыкли к активности Фернандеса, который успевает и сзади, и спереди. Но на этот раз Марио успешно действовал лишь у чужой штрафной. В обороне российский бразилец допускал серьёзные ошибки. Например, в случае с первым голом соперника именно он не сумел закрыть Торгана Азара, позволив тому переместиться на ударную позицию.

Андрей Семёнов – 2.0. В целом, защита сборной России выглядела жалко. Второй гол отчасти остался на совести Семёнова. Лукаку скидывал мяч под удар Азару именно из борьбы с Андреем. Конечно, сложно было ожидать от Семёнова, что он выиграет борьбу, но это — далеко не единственный эпизод, в котором российский защитник выглядел довольно жалко.

Георгий Джикия – 2.5. Джикия стал автором единственного гола, но вряд ли стоит переоценивать это событие. В обороне у россиян были серьёзные проблемы, а самый опытный защитник явно должен был действовать иначе. Джикия плохо сыграл и в случае со вторым голом, и с четвёртым. Пол балла накинем за то, что размочил счёт.



Сергей Петров – 2.5. Петров был вынужден заменить в этом матче Кудряшова, которого Черчесов явно предпочитает видеть на позиции крайнего защитника. Сергей охотно шёл вперёд, но особой пользы российская сборная из этого не извлекла. Зато провалы в обороне возникали регулярно. Например, третий гол пришёл через фланг Петрова.

Алексей Ионов – 2.0. Ионов явно не сумел правильным образом войти в игру. Алексей начинал неплохо, много открывался, навешивал, но те редкие шансы, которые для него организовал Дзюба, не использовал совсем.

Магомед Оздоев – 2.5. Центр поля сборная России, к сожалению, проиграла. Без креативного Головина в команде не нашлось ни одного игрока, который мог бы создавать что-то в центре. Из-за этого бельгийцы спокойно владели территорией и инициативой, оставляя защитников с Дзюбой и Ионовым, которые были отрезаны от остальных игроков. Отметим и провал в опорной зоне в случаем со вторым голом. Кто-то из полузащитников должен был накрывать Азара.



Роман Зобнин – 2.0. Зобнин в этом матче совсем потерялся. Сложно сказать, какие ставились задачи полузащитнику, но тот ни в чём не помог сборной России.

Алексей Миранчук – 2.5. Если Черчесов рассматривал Миранчука в качестве альтернативы для Головина, то план совершенно не сработал. Миранчук после феерий с «Ювентусом» совсем не был похож на себя. Слишком много хитрых передач, забросов, проникающих пасов, которые партнёры не понимали вовсе.

Юрий Жирков – 3.0. Жирков упорно делал своё дело, пока хватало времени. Конечно, он не мог полноценно заменить Черышева, но выдал несколько неплохих навесов, да и вообще здорово обострял. Жаль, что времени на весь матч не хватило.

Артём Дзюба – 2.5. Дзюба в этой встрече толком себя ничем не проявил. Да, были скидки, была борьба с защитниками, только скидки на других игроков не проходили совсем. В итоге в концовке матча Дзюбу заменили, действительно, не хватало сил.

Зелимхан Бакаев – 3.5. Выход Бакаева на поле помог изменить игру. Именно Зелимхан был самым креативным и эмоциональным игроком на поле. Зелимхан шёл в прессинг, пытался бить по воротам, да и за отведённые 40 минут создал больше, чем другие игроки атаки за весь матч.

Далер Кузяев – 3.0. Выход Кузяева тоже помог сборной России. Именно он положил начало голевой атаке, пробив по воротам с убойного расстояния. А дальше уже Джикия добил мяч в цель. Но главное, что Кузяев помог наладить переход из обороны в атаку, способствовал тому, что сборная России стала гораздо лучше контролировать мяч, пусть и бельгийцы уже доигрывали.

Николай Комличенко – б/о.


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Теги: Россия Бельгия
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