Кузяев - о поражении от Бельгии: ничего страшного

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от Бельгии (1:4).



"Итоги квалификации Евро-2020 для нас положительные. Мы вышли на чемпионат Европы, добились цели. Хотелось побороться за первую строчку, не получилось, но ничего страшного. Главное, что мы вышли на Евро.



У нас есть время как следует подготовиться к турниру, как мы это сделали перед чемпионатом мира, где здорово выступили", - сказал Кузяев.