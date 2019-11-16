Мартинес: матч с Россией был настоящим тестом для нас

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча отборочного турнира Евро-2020 против России (4:1) ответил на вопросы журналистов.



- Насколько довольны своей командой?



- Для нас этот матч был настоящим тестом. Мы знали, что игра будет тяжелой, что Россия пойдет на победу, им нужно побеждать. Была открытая игра. Мы были хороши в защите, в первой половине матча мы показали все, на что способны. Во втором половине матча мы дали России слишком много возможности, чтобы забить.



- Расскажите о ваших планах на следующий месяц. Как вы планируете эту команду развивать?



- Всегда непросто быть тренером сборной. Ты работаешь с игроками, которые играют в своих собственных клубах, и очень сложно добиться синхронизации, чтобы все играли вместе на том же уровне. Но это моя работа. С тактической точки зрения не всегда удается добиться тех результатов, которые поставлены, но я доволен командой, которая у меня сейчас, - передает слова Мартинеса корреспондент Rusfootball.info.