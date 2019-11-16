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Черчесов: на Евро мы хотим проявить себя и побороться за кубок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (1:4) в матче отбора к Евро-2020 ответил на вопрос о задачах на предстоящий чемпионат Европы.
Фото: РФС
— Вы говорили о задаче выиграть Евро-2020. Что для этого надо сделать? Уровень игроков за это время не вырастет.

— Могу ответить только на то, что я сказал. Каждый из присутствующих в зале опять поймёт по-своему. На чемпионат Европы приедут все команды. Мы тоже сборная, которая хочет себя проявить и побороться за кубок. Так я тогда сказал. Что будет через полгода, никто не может сказать. Кто-то будет в одних кондициях, кто-то в других. 30 числа в Бухаресте будет жеребьевка. Потом под соперников будем строить команду, выбирать футболистов. Поэтому на ваш вопрос я отвечать не буду, не хочу лукавить, — цитирует Черчесова корреспондент Rusfootball.info.


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Теги: Черчесов Сборная России
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