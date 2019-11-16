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Дзюба: Черчесов после матча не ругался

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение команды от Бельгии (1:4) в матче отбора к Евро-2020.

"Черчесов после матча не ругался, наоборот сказал, хорошо, что мы получили сейчас. В перерыве тоже не ругался, спрашивал, почему не подстраховали Марио в моменте с первым голом, во втором — когда отлетел мяч к Азару. В третьем — тоже мяч отскочил, Мертенс в касание отдает, а там три человека выбегает. Почему и как — будем разбирать.

Атмосфера на стадионе хорошая, и гимн очень будоражил.

Бывают такие матчи, когда вроде все получается, мы вроде и подходов больше сделали, а проиграли 1:4. Кажется, и были шансы, а вроде, и без шансов. Наверное, не столько бельгийцы неудобный соперник, сколько в ноябре сборная всегда начинает плохо играть. Не знаю, с чем это связано. Будем дальше анализировать", - цитирует Дзюбу Sport24.


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Теги: Дзюба Черчесов Сборная России Сборная Бельгии
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