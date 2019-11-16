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Кирьяков: ребята заслужили похвалу и выход на чемпионат Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры национальной команды против сборной Бельгии (1:4) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
- О матче:

Стоить отметить, что мы очень здорово начали. В первые 10 минут мы и момент создали, и соперника прессинговали, который не ожидал от нас такой игры, которая обнадёживала болельщиков. А потом... сказалось индивидуальное мастерство. Азар такое творит с мячом... стоит только позавидовать Роберто Мартинесу, что в его распоряжении есть такие футболисты как Азар, Мертенс, Лукаку, де Брюйне... все голы бельгийцы забили на индивидуальном мастерстве. Нам чуть-чуть не хватало креативных действий перед чужой штрафной, поэтому мы спешили и необоснованно делали передачи, после которых соперник перехватывал мяч и убегал в контратаку. А такой атаке как у Бельгии только дай убежать и ворваться в свободную зону.

В целом, не стоит посыпать голову пеплом. В этой игре были эпизоды, которые обнадёживали, когда мы перехватывали инициативу, контролировали мяч. Понятно, что во втором тайме соперник играл по счёту и сбавил обороты, но в любом случае нужно отметить и наш забитый мяч, который подсластил впечатление от матча. Ребята заслужили похвалу и выход на чемпионат Европы, где они гарантировали себе место за несколько туров до конца отборочного турнира.

- О Гильерме и вратарском вопросе в сборной:

Я бы не стал обвинять его во всех голах. Скажем так, не выручил в голевых атаках соперников, которые наносили сильные, отточенные удары по его воротам, их тяжело было парировать. Возможно, по этой теме ведутся поиски выхода из этой ситуации, в частности, ходят слухи о возможном возвращении Акинфеева в сборную, но насколько верна эта информация мы не знаем. В любом случае, выбор у главного тренера есть, решение за ним.

- Об уровне сборной России:

Думаю, разговорами об уровне сборной на фоне бельгийцев эксперты, специалисты и болельщики просто подогревали сами себе интерес к матчу. Сами себя настраивали и бодрили подобными выражениями. И я не думаю что после этого поражения всё стало ясно и теперь нужно говорить, что наш уровень - это Казахстан и Кипр. Это неправильно. У нас хороший уровень, это проявилось на ЧМ-2018. А сегодня мы проиграли одной из лучших команд в мире, и хоть проиграли по делу, но бельгийцам в какой-то степени сопутствовала удача, поскольку сегодня они реализовали практически всё что имели, хотя я не уверен что у футболистов атаки Бельгии в их клубах так же практически каждый удар залетает, как это было в минувшей игре.


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Теги: Кирьяков Сборная Бельгии Сборная России
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