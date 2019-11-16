» » Черчесов: лучше против Бельгии вообще не играть

Черчесов: лучше против Бельгии вообще не играть

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов на пресс-конференции пообщался с журналистами после проигрыша со счётом 1:4 в домашнем матче 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией.
Фото: globallookpress
- Как всё-таки нужно играть с бельгийцами?

- Это тренер сборной Бельгии вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть. Вообще для матчей против топ-соперников нужна определенная физическая готовность, как на ЧМ-2018.

- Вы говорили о задаче выиграть Евро-2020. Что для этого надо сделать? Уровень игроков за это время не вырастет.

- Могу ответить только на то, что я сказал. Каждый из присутствующих в зале опять поймёт по-своему. На чемпионат Европы приедут все команды. Мы тоже сборная, которая хочет себя проявить и побороться за кубок. Так я тогда сказал. Что будет через полгода, никто не может сказать. Кто-то будет в одних кондициях, кто-то в других. 30 числа в Бухаресте будет жеребьевка. Потом под соперников будем строить команду, выбирать футболистов. Поэтому на ваш вопрос я отвечать не буду, не хочу лукавить

- Дюков сказал, что предложение РФС по новому контракту уже лежит у вас на столе. Когда дадите ответ по нему?

- Контракт лежит у меня дома, а не на столе. Причем уже несколько лет. Там есть пункты, которые автоматически дают право продления. Если на столе у меня что-то появится, я увижу. Единственное, что там нужно менять – срок окончания. Он заканчивается летом, а чемпионат мира перенесли на зиму. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом. Остальное там давно прописано, ничего нового. И я бы не хотел отвечать на этот вопрос больше ни разу. Я не большой любитель документов.

- Эта игра была экспериментом?

- Я бы так не сказал. Нам нужно было побеждать, чтобы занять первое место. Это был риск, и я это понимал. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня.

- Как вам поддержка болельщиков в Петербурге?

- Мы не первый раз здесь играем. Атмосфера великолепная, стадион заполнен. Были матчи на Кубке конфедераций и на чемпионате мира. Так что все знакомо.

Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Хорватия одержала победу над Словакией
Германия со счетом 4:0 обыграла Беларусь
Дзюба: у Бельгии залетал практически каждый удар 1
Борис Игнатьев: тест в матче с сильным соперником мы не выдержали
Рейнгольд: виновата не команда, а Черчесов 2
Черчесов: лучше против Бельгии вообще не играть 2
Кирьяков: ребята заслужили похвалу и выход на чемпионат Европы 1
Дзюба: Черчесов после матча не ругался
Черчесов: в моём контракте есть пункты, дающие право автоматически его продлить 1
Черчесов: на Евро мы хотим проявить себя и побороться за кубок 9
Червиченко: нужно спускаться с небес на землю
Мартинес: немного завидуем Санкт-Петербургу и вашему стадиону 1
Мартинес: матч с Россией был настоящим тестом для нас 2
Кузяев - о поражении от Бельгии: ничего страшного 7
А. Медведев: интереса в приобретении Миранчуков нет и в подогреве цены на них - тоже 8
Ошибающиеся защитники, потерявшийся Миранчук и взрывной Бакаев. Оценки по итогам матча с Бельгией 15
Созин: господин Кикнадзе, давайте успокоимся. Миранчук не стоит 100 млн 12
Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии 2
Сборная Сан-Марино забила первый гол в квалификации Евро-2020 2
«Потому что они сильнее!» Как Бельгия опустила наших даже ниже земли 14
Сборная России со счетом 1:4 проиграла Бельгии 117
Экс-агент Гризманна: в "Барселоне" всё пошло не так, как планировалось
Капитан "Витесса" поддержал Слуцкого после трех поражений подряд 2
"Локомотив" намерен арендовать форварда "Монако" Оньекуру
Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции
Ривалдо: это неуважение - отдавать Пакете 10-й номер в сборной Бразилии
Глава Федерации футбола Франции: приключение Бензема в сборной окончено
Газизов: Хачатурянц зарекомендовал себя как честный человек, это вселяет надежды 1
Письмо с угрозами и пуля поступили в офис "Интера", а не домой к Конте
Т. Силва: есть арбитры, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону 1
Все новости