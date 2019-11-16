Черчесов: лучше против Бельгии вообще не играть

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов на пресс-конференции пообщался с журналистами после проигрыша со счётом 1:4 в домашнем матче 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией.

Фото: globallookpress

- Как всё-таки нужно играть с бельгийцами?



- Это тренер сборной Бельгии вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть. Вообще для матчей против топ-соперников нужна определенная физическая готовность, как на ЧМ-2018.



- Вы говорили о задаче выиграть Евро-2020. Что для этого надо сделать? Уровень игроков за это время не вырастет.



- Могу ответить только на то, что я сказал. Каждый из присутствующих в зале опять поймёт по-своему. На чемпионат Европы приедут все команды. Мы тоже сборная, которая хочет себя проявить и побороться за кубок. Так я тогда сказал. Что будет через полгода, никто не может сказать. Кто-то будет в одних кондициях, кто-то в других. 30 числа в Бухаресте будет жеребьевка. Потом под соперников будем строить команду, выбирать футболистов. Поэтому на ваш вопрос я отвечать не буду, не хочу лукавить



- Дюков сказал, что предложение РФС по новому контракту уже лежит у вас на столе. Когда дадите ответ по нему?



- Контракт лежит у меня дома, а не на столе. Причем уже несколько лет. Там есть пункты, которые автоматически дают право продления. Если на столе у меня что-то появится, я увижу. Единственное, что там нужно менять – срок окончания. Он заканчивается летом, а чемпионат мира перенесли на зиму. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом. Остальное там давно прописано, ничего нового. И я бы не хотел отвечать на этот вопрос больше ни разу. Я не большой любитель документов.



- Эта игра была экспериментом?



- Я бы так не сказал. Нам нужно было побеждать, чтобы занять первое место. Это был риск, и я это понимал. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня.



- Как вам поддержка болельщиков в Петербурге?



- Мы не первый раз здесь играем. Атмосфера великолепная, стадион заполнен. Были матчи на Кубке конфедераций и на чемпионате мира. Так что все знакомо.



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