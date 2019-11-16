Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение команды от Бельгии (1:4) в матче отбора к Евро-2020.
"Бельгия показала свой класс: пять ударов — четыре гола. Понятно, что с Бельгией тяжело играть, но до первого гола казалось, что можно в этом матче что-то сделать, но потом один гол, потом второй гол, такой, не совсем очевидный — удар, отскок. Мы такие моменты не забивали, а они забивали. Наверное, класс сказался. Азар большую роль играет в этой команде.
Нам указали на наши ошибки, может быть, даже хорошо, что получили такую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки. У них практически каждая контратака чуть ли не приводила к голу. Обидно, что практически каждый удар у Бельгии залетел. Так бывает, через это тоже надо пройти.
Возможно ли играть с такими командами в открытый футбол? Мы проанализируем и поймем. Что самое обидное, Бельгия дает играть, показалось, что есть шанс, и тут бац-бац — и два гола уже. Второй тайм внушает определенный оптимизм, хотя понятно, что и соперник уже немного успокоился. Мы и предполагали, что будет тяжело, у нас не было такой мысли перед игрой, что мы сейчас бельгийцев разорвем. Хотели победить, но будем двигаться дальше. Лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы.
Вроде ты делаешь все правильно, по установке, но такие парни, как Азар, все равно выходят из-под прессинга за счет индивидуального мастерства. Наверное, это определенный уровень команды, если даже после маленьких рикошетов всегда мяч у них. К этому нам нужно стремиться", - цитирует Дзюбу Sport24.
Дзюба: у Бельгии залетал практически каждый удар
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