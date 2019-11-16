В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Германии обыграла сборную Беларуси со счетом 4:0.
Чемпионат Европы-2020
9 тур
Голы: Гинтер, 41, Горецка, 49, Кроос, 55, 83
Германия: Нойер, Кох, Гинтер, Клостерман, Киммих, Шульц, Горецка, Кроос, Гюндоган, Гнабри (Вальдшмидт, 84), Вернер (Брандт, 68)
Беларусь: Гутор, Матвейчик, Наумов, Мартынович, Поляков, Нехайчик (Бессмертный, 84), Маевский, Драгун, Ковалев (Скавыш, 78), Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68)
Предупреждения: Кох, 75
Германия со счетом 4:0 обыграла Беларусь
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