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Германия со счетом 4:0 обыграла Беларусь

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Германии обыграла сборную Беларуси со счетом 4:0.

Чемпионат Европы-2020

9 тур

Голы: Гинтер, 41, Горецка, 49, Кроос, 55, 83

Германия: Нойер, Кох, Гинтер, Клостерман, Киммих, Шульц, Горецка, Кроос, Гюндоган, Гнабри (Вальдшмидт, 84), Вернер (Брандт, 68)

Беларусь: Гутор, Матвейчик, Наумов, Мартынович, Поляков, Нехайчик (Бессмертный, 84), Маевский, Драгун, Ковалев (Скавыш, 78), Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68)

Предупреждения: Кох, 75


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Теги: Сборная Германии Сборная Беларуси
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