В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Хорватии обыграла сборную Словакии со счетом 3:1.
Чемпионат Европы-2020
9 тур
Голы: Боженик, 32, Влашич, 56, Петкович, 60, Перишич, 74
Хорватия: Ливакович, Баришич, Перич, Чалета-Цар, Едвай, Брозович, Модрич, Перишич (Оршич, 82), Влашич (Ковачич, 75), Ребич (Брекало, 54), Петкович
Словакия: Дубравка, Вавро, Пекарик, Ганцко, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Куцка (Грошовски, 79), Мак, Русняк (Гараслин, 63), Боженик (Дюриш, 72)
Предупреждения: Чалета-Цар, 13, Мак, 23, Ребич, 43, Мак, 66, Дубравка, 79
Удаления: Мак, 66
Хорватия одержала победу над Словакией
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