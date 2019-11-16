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Хорватия одержала победу над Словакией

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Хорватии обыграла сборную Словакии со счетом 3:1.

Чемпионат Европы-2020

9 тур

Голы: Боженик, 32, Влашич, 56, Петкович, 60, Перишич, 74

Хорватия: Ливакович, Баришич, Перич, Чалета-Цар, Едвай, Брозович, Модрич, Перишич (Оршич, 82), Влашич (Ковачич, 75), Ребич (Брекало, 54), Петкович

Словакия: Дубравка, Вавро, Пекарик, Ганцко, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Куцка (Грошовски, 79), Мак, Русняк (Гараслин, 63), Боженик (Дюриш, 72)

Предупреждения: Чалета-Цар, 13, Мак, 23, Ребич, 43, Мак, 66, Дубравка, 79

Удаления: Мак, 66


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Теги: Сборная Хорватии Сборная Словакии
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