Бубнов: играй Бельгия в полную силу, счет был бы еще более неприличный

Бывший футболист Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча отборочного цикла Евро-2020 между Россией и Бельгией (1:4).
"Результат этой встречи демонстрирует, прежде всего, существенную разницу в классе команд. По большому счету бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме, когда накидали нашим три безответных мяча. После перерыва гости переключились на экономный режим, чтобы не тратить чересчур много сил и не получить ненужную травму. Памятуя о товарищеском матче, в котором они упустили разгромную победу (3:3), бельгийцы не стали валять дурака, а спокойно довели дело до конца.
Наши поначалу пытались прессинговать и отбирать мяч, но соперники легко выходили из подобных ситуаций. Плюс у них индивидуально очень сильные игроки — де Брюйне, братья Азары, сделавшие результат еще до перерыва. Достаточно посмотреть, как забивался третий мяч, когда четверо бельгийцев вышли на одного защитника. Там была целая россыпь ошибок, и другие пропущенные мячи исключением не стали.
Что наши делали не так? Мне кажется, следовало отдать мяч сопернику и стараться ловить его на контратаках, плотно действуя в обороне. В итоге все получилось наоборот, что было на руку бельгийцам, не дававшим россиянам воплотить территориальное преимущество. Наверняка Станислав Черчесов ставил задачу выиграть и попытаться занять первое место — отсюда выбор тактики и плана на матч. Но класс команд настолько разный, что это не сработало, а обернулось разгромным поражением.
Повторюсь: Бельгия при этом демонстрировала максимум 60-70 процентов своих возможностей, и то только до перерыва. Во второй половине встречи гости и вовсе играли в полсилы, а тайм, тем не менее, завершился вничью. Если бы бельгийцы на протяжении всех 90 минут использовали на полную свой потенциал, итоговый счет был бы еще более неприличным.
Спустит ли это поражение сборную с небес на землю? Для специалистов еще после чемпионата мира был очевиден потенциал команды. На самом турнире мы не обыграли ни одну топовую сборную — лишь самых слабых в группе. В остальных матчах были ничьи и серии пенальти, а Уругваю мы и вовсе сгорели (0:3). И это при родных трибунах, имея существенное преимущество в виде сумасшедшей поддержки.
С действительно большими командами мы, как правило, играем не лучшим образом как с точки зрения результата, так и качества футбола. Поэтому мне непонятны все эти восторги относительно сборной. Заняли восьмое место на чемпионате мира, а впечатление, будто первое! Удивляет и то, какие задачи сейчас ставятся перед ней, — дойти до финала или даже выиграть Евро-2020. Мы еще посмотрим, как команда выступит в финальной части, когда за спиной не будет армии болельщиков.
Уже можно подводить итоги отборочного цикла, так как матч с Сан-Марино непоказателен и ничего не решает. Оценивать этот период стоит исключительно по двум матчам с Бельгией, которые мы проиграли, и тяжелейшей вымученной победе над Шотландией (2:1). Именно они дают объективное представление о состоянии сборной России на сегодняшний день, а всех остальных — Казахстан, Кипр, Сан-Марино — не нужно брать в расчет. Вот таков наш уровень", - цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: играй Бельгия в полную силу, счет был бы еще более неприличный
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