Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Россией в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
"Надо признать, Россия играла хорошо. Мы нанесли три или четыре удара в первом тайме и забили три мяча, так что ей немного не повезло. Россия играла в высоком темпе, оказывала давление, однако у нас сильные исполнители, мы способны играть с такими командами. В общем, мы довольны", - передает слова Азара пресс-служба УЕФА.
Э. Азар: сборная России играла хорошо
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