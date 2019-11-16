Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, а в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в домашнем матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года.
"Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы.
Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали ни единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе. Я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться.
Во втором тайме мы пытались навязать борьбу, с выходом Зелимхана Бакаева, который мне напомнил молодого Алана Дзагоева, больше остроты в атаке появилось. Не будем говорить, что это холодный душ для наших футболистов. Игроки должны понимать, что они команда с запредельной самоотдачей, которую они показали на чемпионате мира, это и надо продемонстрировать на чемпионате Европе, в этом залог успеха.
Неубедительная игра вратаря [Маринато Гилерме] сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать", — цитирует Газзаева ТАСС.
Газзаев: в трех из четырех пропущенных мячей Гилерме должен был выручать
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