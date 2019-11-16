Сакки: Манчини и сборная Италии - образец для клубов Серии А

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки выразил восхищение работой Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии.Сборная Италии в пятницу обыграла команду Боснии и Герцеговины (3:0) в отборе Евро-2020 и установила рекорд по количеству побед подряд (10). Манчини возглавил сборную в мае 2018 года. С тех пор команда под его руководством выиграла 12 игр, четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла."Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. Они заставили аплодировать себе боснийскую публику, которая была восхищена их мастерством.Манчини унаследовал состав, который не смог пробиться на чемпионат мира, и лигу, переполненную иностранными игроками. Так что пессимизм принимал угрожающие размеры.Тот результат, которого добились Манчини и парни, едва можно было представить. Это пример для итальянских клубов.Манчини создал лекало для Италии. Его решения — проявление истинного мастерства. Они избегают плохого, оборонительного и скучного футбола. С каждым матчем команда становится все более убедительной. В матче с Боснией мы увидели такой прессинг, который мало кто практикует в Серии А", — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.