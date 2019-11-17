Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален прокомментировал матч отбора Евро-2020 с командой России (4:1)."В целом, хороший матч, хотя первый тайм получился лучше, чем второй. Но мы достаточно эффективная команда. Если мы не пропустим мяч в свои ворота, то мы знаем, что всегда сможем сделать разницу у чужих ворот благодаря своему мастерству.Важно обороняться единой командой. Мы в хорошей форме и стараемся играть по такой системе, при которой нас трудно победить.Боята был хорош. Он уже давно доказывает, что является потрясающим игроком. Он силен и быстр, что и продемонстрировал в прошедшем матче. Он отлично сыграл против хорошего нападающего [Дзюбы]", — цитирует Вермалена hln.