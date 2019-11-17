Тренер сборной Косово: чтобы остановить Стерлинга, могли бы сломать ему ногу

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился мнением о нападающем "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии."Возвращение Стерлинга в состав английской сборной — не очень хорошая новость для нас. Когда Рахим играет, он один из лучших в мире на своей позиции. У нас возникли с ним проблемы ещё в первой встрече с Англией. Во-вторых, думаю, Стерлинг постарается хорошо вести себя в этом матче. Мы будем стараться действовать как команда, потому что индивидуально переиграть Стерлинга не получится. Как же остановить Стерлинга? Могли бы сломать ему ногу. Однако это не совсем в нашем стиле", - цитирует Шалланда Sky Sports.