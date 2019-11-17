Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч с украинцами

Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч со сборной Украины, который состоится 17 ноября в Белграде.Также на трибунах стадиона "Маракана" будут запрещены флаги иностранных государств и баннеры, содержание которых может показаться оскорбительным.Напомним, что из-за нарушения правопорядка со стороны сербских фанатов один домашний матч национальная сборная провела без зрителей.