Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч со сборной Украины, который состоится 17 ноября в Белграде.
Также на трибунах стадиона "Маракана" будут запрещены флаги иностранных государств и баннеры, содержание которых может показаться оскорбительным.
Напомним, что из-за нарушения правопорядка со стороны сербских фанатов один домашний матч национальная сборная провела без зрителей.
"Газета.ру"
Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч с украинцами
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