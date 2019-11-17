Куртуа: матч с Россией был для Бельгии как финал

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отбора Евро-2020 с командой России (4:1)."Мы можем быть очень довольны первым таймом. Было впечатляюще. Мы понимали, что эта игра как финал и что будет важно сыграть интенсивно. А если ты так проводишь первый тайм и не даешь шанса сопернику… Во втором тайме мы отдали им инициативу и не могли подолгу держать мяч. Пропущенный гол — это невезение. Я отбил первый удар, но на добивании соперник находился один.Эта сборная России хорошо сыграла на чемпионате мира. Это очень крепкая команда. Насколько я понимаю, есть хорошие шансы встретиться с ними на чемпионате Европы.Жаль, что уже заранее предрешено, кто в каких городах сыграет на Евро. Я думаю, это не совсем правильное решение. Но, надеюсь, мы хорошо проведем турнир", - цитирует Куртуа hln.