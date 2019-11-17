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Уткин ответил украинскому журналисту за издевку над сборной: жду матча Украина - Россия на Евро

Журналист и блогер Василий Уткин ответил украинскому комментатору Виктору Вацко, который после поражения сборной России от Бельгии (1:4) в матче отбора Евро-2020 написал "А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?"

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, — нам, и мы, кацапы, — вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить.

Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не "Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На хер вы нам тогда и нужны, если не?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему — тiтув?! Я ж не помню.

С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", — написал Уткин в своем телеграме.

Сборные России и Украины отобрались в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Ранее форвард сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) съязвил "Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро".

Sport24.ru


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Теги: Уткин Сборная России Сборная Украины
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