Сербия упустила победу над Украиной

В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Сербии сыграла вничью со сборной Украины со счетом 2:2.



Чемпионат Европы-2020



10 тур



Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 58 - Яремчук, 33, Беседин, 90+4.



Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Максимович, Миленкович, Максимович (Миливоевич, 77), Гудель, Ляич (Гачинович, 70), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Тадич, Митрович



Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88), Коваленко (Шепелев, 80), Цыганков (Беседин, 77), Ярмоленко, Яремчук



Предупреждения: Матвиенко, 9, Радоньич, 34, Коларов, 85