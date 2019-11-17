Португалия одержала победу над Люксембургом и вышла на Евро-2020

В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Португалии обыграла сборную Люксембурга со счетом 2:0.



Чемпионат Европы-2020



10 тур



Голы: Фернандеш, 39, Роналду, 86.



Люксембург: Морис, Жерсон, Шано, Карлсон, Янс, Скендерович, Баррейру Мартинш (Синани, 74), Тюрпель (О. Тилль, 59), В. Тилль (Жоаким, 82), Родригес, Девилль.



Португалия: Патрисиу, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Рикарду, Данилу, Пицци (Моутинью, 62), Бруну Фернандеш (Невеш, 90), Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва (Жота, 71).



Предупреждения: Девилль, 7, Шано, 16, Бернарду Силва, 70.