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Ван Дейк покинул расположение сборной Голландии по личным причинам

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк покинул расположение сборной Голландии после отборочного матча Евро-2020 против Северной Ирландии. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что футболист покинул национальную команду «по личным причинам». Ван Дейк не сыграет в матче с Эстонией, который состоится 19 ноября.

Напомним, ничья с Северной Ирландией (0:0) позволила сборной Голландии выйти в финальную часть Евро-2020.

Sport24.ru


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Теги: ван Дейк Сборная Голландии Сборная Северной Ирландии
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