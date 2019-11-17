Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк покинул расположение сборной Голландии после отборочного матча Евро-2020 против Северной Ирландии. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что футболист покинул национальную команду «по личным причинам». Ван Дейк не сыграет в матче с Эстонией, который состоится 19 ноября.
Напомним, ничья с Северной Ирландией (0:0) позволила сборной Голландии выйти в финальную часть Евро-2020.
Sport24.ru
Ван Дейк покинул расположение сборной Голландии по личным причинам
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