Ван Дейк покинул расположение сборной Голландии по личным причинам

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк покинул расположение сборной Голландии после отборочного матча Евро-2020 против Северной Ирландии. Об этом сообщает The Sun.Отмечается, что футболист покинул национальную команду «по личным причинам». Ван Дейк не сыграет в матче с Эстонией, который состоится 19 ноября.Напомним, ничья с Северной Ирландией (0:0) позволила сборной Голландии выйти в финальную часть Евро-2020.