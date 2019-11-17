Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах национальной команды в финальной стадии Евро-2020.
"Впереди ещё долгий сезон, многие игроки будут расти и прогрессировать. Шаг за шагом. Больше не нужно думать об этом. Претенденты на победу всегда одни и те же. Не думайте, что мы фавориты, так как выиграли чемпионат Европы в 2016 году. Нас сложно победить, но фаворитами являются другие команды", - цитирует Роналду A Bola.
"Чемпионат.сом"
Роналду: Португалия не является фаворитом Евро-2020
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