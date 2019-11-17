Манчини: не думал, что сборная Италии выйдет на Евро так быстро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от игры своей команды."Скуадра Адзурра" обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. В матче с Боснией и Герцеговиной итальянцы одержали 10-ю победу подряд, установив новый рекорд."Я не ожидал, что мы выиграем 10 игр кряду, но выход на Евро-2020 значит гораздо больше, чем этот рекорд.Нашей главной задачей было не побеждать, но вернуть фанатов на трибуны. Игроки должны были привыкнуть к победному стилю футбола. Мы знали, что если мы справимся с этой задачей, результаты не заставят себя ждать.Если честно, я не думал, что мы выйдем на Евро так быстро. Ожидал, что достигнем этого уровня в марте или апреле 2020-го. Мы опережаем график", - цитирует Манчини football-italia.