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Манчини: не думал, что сборная Италии выйдет на Евро так быстро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от игры своей команды.

"Скуадра Адзурра" обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. В матче с Боснией и Герцеговиной итальянцы одержали 10-ю победу подряд, установив новый рекорд.

"Я не ожидал, что мы выиграем 10 игр кряду, но выход на Евро-2020 значит гораздо больше, чем этот рекорд.

Нашей главной задачей было не побеждать, но вернуть фанатов на трибуны. Игроки должны были привыкнуть к победному стилю футбола. Мы знали, что если мы справимся с этой задачей, результаты не заставят себя ждать.

Если честно, я не думал, что мы выйдем на Евро так быстро. Ожидал, что достигнем этого уровня в марте или апреле 2020-го. Мы опережаем график", - цитирует Манчини football-italia.

Sport24.ru


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Теги: Манчини Сборная Италии
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