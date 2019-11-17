Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Косово (4:0) забил свой 12-й гол в текущей квалификации.
Таким образом, Кейн стал единоличным лидером бомбардирской гонки отборочного турнира Евро-2020. Ближайшие преследователи английского форварда — Эран Захави (11), Криштиану Роналду (11), Александар Митрович (10), Артем Дзюба (9) и Теему Пукки (9). Опередить Кейна могут Захави, Дзюба или Пукки.
Sport24.ru
Кейн стал лидером гонки бомбардиров квалификации Евро-2020
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