В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Франции обыграла сборную Албании со счетом 2:0.
Чемпионат Европы-2020
10 тур
Голы: Толиссо, 8, Гризманн, 31
Албания: Бериша, Весели, Дермаку, Джимсити, Хюсай, Леньяни (Роши, 46), Гясула, Баре, Кесе (Мемушай, 46), Манай, Балай
Франция: Манданда, Варан, Кимпембе, Менди (Динь, 75), Дюбуа, Лангле, Толиссо, Сиссоко, Бен-Йеддер, Гризманн, Жиру
Предупреждения: Хюсай, 20, Лангле, 26
Франция одержала победу над Албанией
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