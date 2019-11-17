Сборная Исландии выиграла у Молдавии

В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Исландии обыграла сборную Молдавии со счетом 2:1.



Чемпионат Европы-2020



10 тур



Голы: Бьярнасон, 17, Милинчану, 56, Сигурдссон, 65



Молдавия: Кошелев, А. Фокша, Армаш, М. Фокша, Кочук, Ионицэ, Карп, Раца, Гынсарь, Платика, Милинчану (Домашкан, 60)



Исландия: Халлдорссон, Ингасон, Скуласон, Р. Сигурдссон, Паульссон, Андерсон (Фридйонссон, 55), Г. Сигурдссон, Бьярнасон, А. Сигурдссон, Сигторссон (Кьяртанссон, 29), Бодварссон



Предупреждения: Бьярнасон, 19, А. Фокша, 34, Паульссон, 43, Раца, 49, Г. Сигурдссон, 64, Ионицэ, 76