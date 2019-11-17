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Кейн: надеюсь, продолжу забивать за сборную Англии следующим летом

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу над Косово (4:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Кейн в этой игре отметился забитым голом, который стал для него 12-м в нынешней квалификации.

"Мы досрочно вышли на Евро, поэтому психологически было немного тяжело. Но мы все сделали правильно — забили первый гол, преодолели отрезок, когда они давили на нас, и прекрасно провели концовку. 4:0 — отличный результат.

Очевидно, что как нападающий я хочу забивать голы, выигрывать игры. Здорово, что сегодня получилось забить еще один мяч. Я люблю забивать, как и любой форвард, так что, надеюсь, продолжу делать это следующим летом", — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Англии выиграла отборочную группу А, набрав 21 очко из 24 возможных. Сборная Косово заняла третье место (11 очков).


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Теги: Кейн Сборная Англии Чемпионат Европы
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