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Гребенщиков: футбол в России такой же дырявый, как шоу-бизнес — безликий, убогий

Певец, композитор и музыкальный продюсер Михаил Гребенщиков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

"На чемпионате мира нам как-то удалось оправдать надежды и раздутые амбиции. Многие поверили, что 22 персонажа чего-то стоят на мировой арене. Но Бельгия все расставила по местам. Бельгийцы были на пять голов выше наших. Может быть, у них школа другая, может быть, мотивация особая, не знаю. Но было достаточно первого тайма, чтобы понять, что два брата-бельгийца играют лучше, чем вся сборная России. Второй тайм бельгийцы, мне кажется, просто доигрывали. И то сыграли 1:1.

Чемпионат мира в душах многих людей зародил ненужные иллюзии. На самом деле у нас есть какого-то уровня внутренний футбол, местного значения болельщические страсти. Но все это не имеет никакого отношения к высшему мировому уровню. Мы давно находимся в одном известном месте, но надеемся, что играем где-то рядом с головой. Пора снять шоры и понять, что это не наш праздник. Зато все миллионеры.

Чемпионат России для меня — извращение высшей категории. Честно, сейчас уже лучше поболею за хоккей, чем за футбол. На мой взгляд, футбол все больше становится похож на наш тухлый шоу-бизнес. Неадекватные товарищи, рядом с которыми всегда есть пышногубые сопровождающие, думают о себе слишком много. Футбол в России — уже не вид спорта, а вид коммерции. Такой же дырявый, как шоу-бизнес — безликий, убогий, однообразный, без личностей и персонажей", — цитирует Гребенщикова Sportbox.


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Теги: Сборная России Сборная Бельгии Чемпионат Европы
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