Полузащитник "Ростова" и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры. Матч против Чехии (1:0), который состоялся в рамках отбора к Евро-2020, стал последним для Попова за национальную команду.
"Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за "Ростов".
Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной", — цитирует Попова пресс-служба "Ростова".
Попов дебютировал за сборную Болгарии в августе 2007 года в возрасте 19 лет. С тех пор он провел за нее 90 игр, забил больше 15 голов, а в 2010 году стал самым молодым капитаном в истории сборной.
Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
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