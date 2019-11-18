17 ноября сборная Англии со счетом 4:0 разгромила национальную команду Косово в матче отборочного турнира Евро-2020, завершив квалификацию на первом месте в группе А.
Один из голов сборной Англии в этой встрече забил нападающий Гарри Кейн, который тем самым довел число забитых им мячей в квалификации Евро-2020 до 12 и единолично возглавил бомбардирскую гонку отборочного турнира. Ближайшие преследователи английского форварда — Эран Захави (11), Криштиану Роналду (11), Александар Митрович (10), Артем Дзюба (9) и Теему Пукки (9). Опередить Кейна могут Захави, Дзюба или Пукки: Израилю, России и Финляндии еще предстоит провести по одной игре в квалификации Евро-2020.
Кейн, забив Косово, также стал автором уникального достижения: форвард "Тоттенхэма" забивал как минимум один гол в каждом из матчей (у Англии их было 8) отборочного турнира чемпионата Европы. Ранее подобное не удавалось никому.
Sport24
Кейн установил рекорд отборочных турниров ЧЕ, забив в каждом матче квалификации
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