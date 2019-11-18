Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу над Косово (4:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
"Была напряженная игра. Этот матч стал для нас хорошим испытанием. Нам пришлось выдержать давление, мы дали им несколько шансов, что в другой вечер может стать проблемой. Однако наши контратаки были безжалостными.
Мы всегда стремимся к улучшению своей игры. Знаем, что предстоит еще немало поработать, но я не могу предъявлять претензии своим игрокам по итогам этого отборочного цикла", — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Напомним, что сборная Англии выиграла отборочную группу А, набрав 21 очко из 24 возможных. Сборная Косово заняла третье место (11 очков).
Саутгейт: контратаки сборной Англии в матче с Косово были безжалостными
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