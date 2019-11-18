Португалия на Евро, Исландия может поехать только через Лигу Наций. Отбор ещё не закончился

Остаётся ещё две группы, в которых ничего не решено, и несколько матчей, чтобы понять - кто именно будет соперником сборной России на групповом этапе.Насчёт того, что англичане легко пройдут в финальную часть, никаких сомнений и не возникало. Единственное поражение в отборе (прилетело от Чехии, которая закончила квалификацию второй), Харри Кейн, ставший первым англичанином, который забил во всех встречах отборочной группы, и максимальная мотивация даже на проходных соперников вроде Болгарии не оставили противникам на первую строчку никаких шансов.Самое интересное в этой группе заключалось в противостоянии Чехии и Косово. Сборной непризнанного государства нет и пяти лет (в УЕФА её приняли лишь к 2016-му), но она имела все шансы подвинуть одну из классических национальных команд европейского футбола. В сентябре косовары дома победили 2:1 и стали полноценными кандидатами на второе путевое место в группе.Но дальше сложилось не так удачно. Косово дважды уступило Англии в то время, как чехи родоначальников футбола дома обыграли, а затем оказалось слабее главного соперника в очной встрече: Чехия победила дома 2:1. Вчерашнее поражение чехов от Болгарии уже ничего не решало.Но у Косово остаются шансы – впереди матчи плей-офф Лиги Наций. Поедут ли косовары на чемпионат Европы (где их, кстати, в обязательном порядке будут разводить с нашей сборной), решится весной. Соперники у них совсем проходные - Грузия, Северная Македония и Белоруссия.Насчёт первой строчки в группе «В» было решено заранее – Украина на этот раз не только роскошно приплетала Россию при любом удобном случае, но и на таком же уровне играла в футбол. Команда Шевченко сыграла вничью против действующих чемпионов Европы на выезде, а дома вовсе победила. Последний тур, в котором они сыграли вничью против Сербии (2:2) для соседушек ничего не решал.Зато кое-что он мог решить для сербов. На последний тур отборочного этапа Португалия опережала балканцев лишь на 1 балл. Но Сербия играла дома против Украины (и не могла применить свое главное оружие - болельщиков - по причине условного наказания от УЕФА. За поведением фанатов очень пристально следили и даже не позволили пронести символику других стран), а команду Роналду ждал простенький вояж в Люксембург (закончилось всё 2:0 в пользу португальцев).Но за наших балканских приятелей, возможно, нам ещё придется поболеть на грядущем Евро. Они, как и Косово, имеют шансы пробиться туда через Лигу Наций.За Исландию традиционно переживают многие нейтральные болельщики из-за прошлого Евро, когда футбольный карлик не только пробился на чемпионат Европы, но и вышел из группы, а в плей-офф ещё и приложил самих англичан. На чемпионате мира в России получилось уже не так здорово, а вот на грядущее Евро прямым путём Исландия попасть не смогла.Изначально шансов было не очень много, потому что вдобавок к чемпиону мира Франции в группе оказалась бойкая Турция, вратарь которой за отбор провёл 7 сухих матчей (столько же у Куртуа).Исландия держалась очень достойно (обыграла дома и сыграла вничью против турков – своих главных конкурентов), но оступилась на Албании (эти три очка стоили очень дорого) и не смогла набрать ни одного балла в противостоянии с Францией. А в последнем как раз была сильна Турция, заработавшая на чемпионах мира 4 очка.Но – опять же – у Исландии остаётся утешение всех неудачников нового формата Евро. В плей-офф Лиги Наций они участвуют тоже.В группе «С» и «F» на первый взгляд всё решено – Германия и Нидерланды (как же мы по ним скучали!) вышли, такая же ситуация со Швецией и Испанией. Но на этом ещё не всё – если в грядущем туре Германия обыграет Северную Ирландию, а Испания Румынию состав корзин на финальную жеребьёвку оформится так, что мы в любом случае получим Бельгию в соперники по групповому этапу.А этого нам не надо. Совсем.В группе «Е» оформилась чудовищная конкуренция за вторую строчку. Хорватия хоть и спотыкалась (выиграли только один матч в гостях), но уже вышла. А вот Уэльсу, Венгрии и Словакии предстоит потолкаться локтями.Почти все решится в очном противостоянии Венгрии и Уэльса. Состоится оно завтра, и его победитель совершенно точно попадёт в финальную часть Евро. Но ведь есть ещё и вероятность, что команды сыграют вничью...И тогда занять вторую строчку сможет Словакия, у которой впереди игра против забитого (1 очко за весь групповой этап) Азербайджана. Если Уэльс и Венгрия сыграют вничью, а Словакия победит, венгры и словаки сравнятся по числу очков. А в плане личных противостояний в группе преимущество именно у последних.Последний тур получается на три результата.В Лиге Наций остаются лишь Уэльс и Словакия, так что не будет второго шанса только у венгров.Для нас это важно особенно. Датчане в любом случае попадут в нашу группу (если пробьются), а если нет – нам придётся выбирать соперника из, скорее всего, третьей корзины. И да, если скандинавы останутся за бортом (а у них есть ещё запасной вариант с Лигой Наций), все три матча группового этапа Россия проведёт в Петербурге.Сегодня Дания будет играть против Ирландии, и этот матч должен решить всё. В первой очной игре соперники сыграли вничью, так что счёт неважен. Если Дания проигрывает, почти наверняка лишится места на Евро. Всё потому, что в другой встрече тура вторая в этой группе Швейцария будет разминаться на Гибралтаре, у которого ни одного очка за отбор.Но у Ирландии в любом случае остается спасительная Лига Наций. Куда же без неё?