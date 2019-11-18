Гризманн: Франция попытается выиграть Евро-2020

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией. Встреча проходила на стадионе "Арена Комбетаре" в Тиране и завершилась со счётом 2:0.



"Мы очень довольны этой победой. Понимали, что нас ожидает сложный матч. На новом стадионе играть было нелегко. Хорошо стартовали и получили преимущество в первом тайме. Наша новая схема работала довольно хорошо. Теперь мы будем играть на чемпионате Европы. Попытаемся выиграть его", — приводят слова Гризманна пресс-служба УЕФА.



Победу действующим чемпионам мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас.