Черчесов: достопримечательности Сан-Марино мы смотреть не собираемся, у нас другая задача

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на заключительный матч отбора к Евро-2020 с командой Сан-Марино.— Дело в том, что у нас здесь своя программа. Мы приехали играть матч квалификации. Все расписано: тренировка, обед, отдых, теория, восстановления. Подготовка к игре, в конце концов. Достопримечательности мы смотреть не собираемся, у нас другая задача.— Наша задача — показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы перед ними ставим. В последнем матче это получилось не до конца.— Ничего, честно! Даже стадион не помню — это было давно. Назад не оглядываюсь.