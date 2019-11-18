Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на заключительный матч отбора к Евро-2020 с командой Сан-Марино.
— Матч почти товарищеский. Не хотите прогуляться всей командой по старому городу?
— Дело в том, что у нас здесь своя программа. Мы приехали играть матч квалификации. Все расписано: тренировка, обед, отдых, теория, восстановления. Подготовка к игре, в конце концов. Достопримечательности мы смотреть не собираемся, у нас другая задача.
— А какая задача?
— Наша задача — показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы перед ними ставим. В последнем матче это получилось не до конца.
— Вы сами здесь играли в 95-м. Что-нибудь помните?
— Ничего, честно! Даже стадион не помню — это было давно. Назад не оглядываюсь.
Sprot24.ru
Черчесов: достопримечательности Сан-Марино мы смотреть не собираемся, у нас другая задача
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