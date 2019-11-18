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Черчесов: Россия - лучшая вторая команда в квалификации Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал процесс отбора в финальную часть чемпионата Европы — 2020. Он отметил, что Россия сейчас является лучшей командой, занявшей в своей отборочной группе второе место.
Фото: "Спорт день за днем"
"Мы могли повлиять на жеребьевку, обыграв Бельгию. Это было нашей задачей. Сейчас набранные очки не будут иметь никакого значения. На сегодняшний день мы — лучшая вторая команда.

У нас сейчас интересная ситуация получается. Все, с кем мы в прошлом году играли, на Евро квалифицировались. Чехи попали, мы их 5:1 обыграли. Турки тоже, и шведы с первого места — в Лиге наций с ними играли. То есть нам все-таки хорошие команды попадали!

Что касается моего контракта — я не большой любитель таких разговоров. Но был вопрос — я ответил. Мой президент тоже ответил. Не думаю, что это большая проблема, достойная обсуждения", - цитирует Черчесова Sport24.ru.


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Теги: Черчесов Сборная России
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