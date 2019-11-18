Черчесов: Россия - лучшая вторая команда в квалификации Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал процесс отбора в финальную часть чемпионата Европы — 2020. Он отметил, что Россия сейчас является лучшей командой, занявшей в своей отборочной группе второе место.



Фото: "Спорт день за днем"