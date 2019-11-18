"Большая вероятность, что Жирков не сыграет.
Радует, что Головин сегодня провел тренировку. Правда, она была восстановительной, подготавливающей к игре. Вечером врачи нам подскажут, сможет ли он сыграть", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Черчесов: высока вероятность, что Жирков не сыграет с Сан-Марино, по Головину врачи скажут вечером
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов команды Юрия Жиркова и Александра Головина перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Сан-Марино.
Фото: ТАСС
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