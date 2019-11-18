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Игонин: лучше крупнее проиграть Бельгии, но с российскими вратарем и правым защитником

Бывший капитан "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин, говоря о поражении России от Бельгии (1:4) в квалификации чемпионата Европы 2020 года заявил, что выступает против натурализации.
Фото: "Спорт день за днем"
"У сборной России мало смягчающих обстоятельств: отсутствие Александра Головина, плохая форма основного вратаря Гильерме, недобор центральных защитников. Но главное не в этом: Бельгия за десять лет сумела воспитать невероятно талантливое поколение, мы — нет. Миллион раз говорил, что ключевая проблема кроется в низком уровне и слабой организации детско-юношеского футбола. Вместо того, чтобы работать с детьми, мы подменили понятия: натурализовывали бразильцев, купились на хороший результат на чемпионате мира, закрыли глаза на первое поражение в Бельгии.

Наследие домашнего мундиаля не было использовано в полном объеме — как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого футболиста, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду привлекли Гильерме и Ари. Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне лучше еще крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарем и правым защитником, чем уступить 1:4 с бразильцами.

Что будет дальше? Победа над Сан-Марино, хотя даже крупный счет не станет сатисфакцией за субботнюю неудачу. Затем будем ждать жеребьевки группового этапа Евро-2020. Каким бы болезненным ни оказалось поражение от бельгийцев, считаю команду Станислава Черчесова одним из фаворитов практически домашнего Евро. За оставшееся время необходимо освежить состав сборной, вспомнить лучшие качества, позволившие "выстрелить" на чемпионате мира 2018 года. Но главное, надо наконец-то заняться детскими футбольными школами, как это сделали те же бельгийцы", — цитирует Игонина "Петербургский дневник".


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Теги: Игонин Сборная Бельгии Сборная России
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