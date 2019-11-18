Игонин: лучше крупнее проиграть Бельгии, но с российскими вратарем и правым защитником

Бывший капитан "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин, говоря о поражении России от Бельгии (1:4) в квалификации чемпионата Европы 2020 года заявил, что выступает против натурализации.



Фото: "Спорт день за днем"