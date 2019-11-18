Бывший главный тренер "Анжи" и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич признался, что не жаждет встречи сборных Украины и России на чемпионате Европы 2020 года.
"Ключевые факторы успеха сборной Украины: стабильность состава, серьезная тренерская работа и уверенность в своих силах.
Сейчас не нужно петь дифирамбы сборной, нужно все проанализировать. У нас есть проблемы. Есть обойма — 13-14 человек, важно, чтобы на Евро поехали полным составом, а не как с Сербией — у того травмы, у этого.
Честно говоря, даже не думаю о том, чтобы в личной встрече на Евро Украина доказала превосходство над Россией. Почему бы нам не доказать, скажем, сборной Германии, что мы сильнее. Зацикливаться на России не стоит", - цитирует Маркевича "Футбол 24".
Маркевич: почему бы Украине на Евро доказать свое превосходство не над Россией, а над Германией?
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