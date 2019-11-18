Тренер вратарей "Локомотива": началась какая-то травля Гилерме после матча с Бельгией

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов поддержал голкипера сборной России и московского клуба Маринато Гилерме, которого раскритиковали после матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия (1:4).
"Вы знаете, будто какая-то травля Гильерме пошла. После игры с Бельгией некоторые специалисты высказались, что якобы его ошибки повлияли на уверенность игроков. Я с этим категорически не согласен. Как тренер могу сказать, что там ошибок вообще не было. Возможно, в четвертом голе Гильерме слишком в центр сместился и чуть неправильную позицию занял.
Остальные моменты — очень сложные, могу пройтись по каждому. В первом голе идет быстрая атака, Азар резко смещается и наносит мощный удар в ближний угол. Гилерме сказал, что не видел момент удара, но при этом все равно среагировал. Просто поймите: это игроки топ-класса, они мгновенно принимают решения и очень сильно бьют.
Второй гол: шлепнули с 15 метров, тоже очень плотно. За мячом, который летит с такой скоростью и силой, тяжело сложиться, непросто его взять.
С третьим и так понятно, а четвертый — да, он чуть ошибся позиционно. Лукаку делал движение влево, Гилерме в этот момент тоже двигался, а надо было находиться чуть левее.
Я согласен, что грубые ошибки были с "Ювентусом", со "Спартаком". Но обвинять его в неуверенной игре с Бельгией совершенно неправильно.
А ведь были и ситуации, когда он спас. Например, с Азаром в первом тайме. Было сложно, в последний момент успел руки вскинуть. Или удар Мертенса, когда он с двух метров взял. Еще раз говорю: вы просто посмотрите на силу и исполнение ударов, а не ищите крайнего. Вот эти удары — как раз показатель, куда нам надо стремиться и куда расти.
И давайте если уж и критиковать, то конструктивно, а не огульно набрасываться на него одного. Насколько знаю, что Гилерме все это особо не читает, хотя все равно такой критики точно не заслуживает. Но он парень сильный, его просто так не сломать", — цитирует Хапова Sports.ru.
Тренер вратарей "Локомотива": началась какая-то травля Гилерме после матча с Бельгией
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