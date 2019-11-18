В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Армении со счетом 9:1.
Чемпионат Европы-2020
10 тур
Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзаньоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьоли, 72, Жоржиньо, 75 (пен), Орсолини, 77, Кьеза, 81 - Бабаян, 79.
Италия: Сиригу (Мерет, 77), Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо, 69), Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Дзаньоло, Барелла (Орсолини, 46), Кьеза, Иммобиле.
Армения: Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ишханян (Саркисов, 69), Оганесян, Бабаян, Едигарян (Аветисян, 82), Барсегян, Ароян, Карапетян, Григорян (Симонян, 60).
Предупреждения: Ароян, 35.
Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1
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