Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не понимает ажиотажа вокруг того, что Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020.
"Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам — это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру не вышел! Забьет — хорошо, будем поздравлять всей страной. Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам — то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм.
Новый контракт Дзюбы? 50 на 50, есть пункты, по которым он заслуживает повышения контракта и наоборот. Но все зависит от генерального директора "Зенита", - цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".
Канчельскис: из голов Дзюбы почтальонам и печникам делаем героизм. Забил бы Бельгии - другое дело
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