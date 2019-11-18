Сборная Италии забила 9 голов в одном матче впервые с 1948 года

Сборная Италии продолжает демонстрировать яркую игру. Ранее "Скуадра Адзурра" впервые в истории выиграла 10 матчей подряд (уже 11), а в ночь на вторник забила Армении 9 голов в отборочном матче Евро-2020 (9:1).Это самая крупная победа итальянцев с 1948 года, когда сборная разгромила США (9:0) на Олимпийских играх. Ранее сборная Италии также обыграла со счетом 9:4 Францию (1920, товарищеский матч) и разгромила Египет со счетом 11:3 (1928, Олимпийские игры).