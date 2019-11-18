Определены 19 из 24 участников Евро-2020

?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 18, 2019
Уже известны 19 из 24 участников #ЕВРО2020 ? pic.twitter.com/HYbVxxTNdD
Швейцария и Дания присоединились к России, Украине, Бельгии, Испании, Италии, Польше, Турции, Франции, Англия, Чехия, Швеции, Финляндии, Германии, Голландии, Хорватии, Австрии и Португалии, которые завоевали путевки на чемпионат Европы ранее.
Евро-2020 пройдет летом следующего года на 12 стадионах 12 городов 11 государств, включая арену в Санкт-Петербурге.
20 команд выйдут на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. 4 команды завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги Наций.
Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября.