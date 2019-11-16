"Наша сборная проиграла. Эден Азар забил нам два гола. Но он, конечно, топ. Наш сын Дима стал обладателем его футболки. Но Даниил, наш младший сын, уверяет Диму, что ему достаточно фото, а футболка должна принадлежать ему", — написала в инстаграме жена футболиста сборной России Инна Жиркова, опубликовав соответствующую фотографию.
Азар подарил футболку сыну Жиркова после крупной победы над сборной России в Санкт-Петербурге
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар подарил футболку сыну футболиста российской национальной команды Юрия Жиркова. В субботу, 16 ноября, Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1 в Санкт-Петербурге, а Эден Азар забил два гола.
"Наша сборная проиграла. Эден Азар забил нам два гола. Но он, конечно, топ. Наш сын Дима стал обладателем его футболки. Но Даниил, наш младший сын, уверяет Диму, что ему достаточно фото, а футболка должна принадлежать ему", — написала в инстаграме жена футболиста сборной России Инна Жиркова, опубликовав соответствующую фотографию.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»