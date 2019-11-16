» » Азар подарил футболку сыну Жиркова после крупной победы над сборной России в Санкт-Петербурге

Азар подарил футболку сыну Жиркова после крупной победы над сборной России в Санкт-Петербурге

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар подарил футболку сыну футболиста российской национальной команды Юрия Жиркова. В субботу, 16 ноября, Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1 в Санкт-Петербурге, а Эден Азар забил два гола.


"Наша сборная проиграла. Эден Азар забил нам два гола. Но он, конечно, топ. Наш сын Дима стал обладателем его футболки. Но Даниил, наш младший сын, уверяет Диму, что ему достаточно фото, а футболка должна принадлежать ему", — написала в инстаграме жена футболиста сборной России Инна Жиркова, опубликовав соответствующую фотографию.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Азар Жирков Чемпионат Европы Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм" в случае увольнения Почеттино
Газзаев: российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги 1
Тите: однажды я сказал, что Месси необыкновенный, но никто не сравнится с Пеле 2
Ребров: мы отвечали за свои слова, а сейчас любой может оскорбить в соцсетях и ему ничего не будет
Бонуччи: наступила новая эпоха в сборной Италии
"Осасуна" продлила контракт с главным тренером до 2022 года
Наставник сборной Армении выразил готовность уйти в отставку после 1:9 от Италии
"Вернулся, и не дури больше". Уткин выложил фото с Розановым на детской качели 1
Странности фаворитов. Испания второй раз подряд увольняет тренера сборной перед большим турниром? 1
Мостовой: я бы сборной Сан-Марино мячей десять точно забил 8
Тихонов: не верю, что Россия выиграет Евро-2020. Но надеюсь 2
Месси стал вторым южноамериканцем, забившим 70 голов за сборную
Азар подарил футболку сыну Жиркова после крупной победы над сборной России в Санкт-Петербурге 1
Сборная России: рады возвращению Юрия Розанова к работе на ТВ! 1
Тихонов объяснил, почему не работает в РПЛ: не хочется поступаться принципами 1
Манчини — о 10 победах Италии в отборе: будет здорово, если так же продолжим на Евро-2020
Определены 19 из 24 участников Евро-2020
"Ничему не учат". Широков раскритиковал детско-юношеский футбол в России 6
Экс-игрок сборной Украины: пусть я буду без работы, но тренировать в Россию не поеду 6
Тихонов: да если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой! 11
Сборная Италии забила 9 голов в одном матче впервые с 1948 года
Сборная России проведет по 2 контрольных матча в марте и июне 3
Жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября 1
Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020 3
Скалони: Аргентине нужно исправить свои ошибки перед отборочными матчами в Южной Америке
Канчельскис: из голов Дзюбы почтальонам и печникам делаем героизм. Забил бы Бельгии - другое дело 20
Швейцария одержала победу над Гибралтаром
Испания разгромила Румынию 1
Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1 4
Азар: Бензема - лучший нападающий в мире 1
Все новости