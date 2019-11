Азар подарил футболку сыну Жиркова после крупной победы над сборной России в Санкт-Петербурге

View this post on Instagram

Сегодня наша Сборная проиграла (((( @hazardeden_10 забил нам 2 гола ?Но он конечно ?. Сегодня наш сын @zhirkov_dima_18 стал обладателем его футболки ? Но .... Даниил, наш младший сын, уверяет Диму ,что ему достаточно фото ,а футболка должна принадлежать ему ?