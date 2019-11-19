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Странности фаворитов. Испания второй раз подряд увольняет тренера сборной перед большим турниром?

Пока Манчини вместе с Италией бьёт чуть ли не столетние рекорды, лидеры отборочной группы «F» намереваются вернуть Энрике после отличного отбора при другом наставнике.

Манчини физрук, говорили мы. И обратного он пока не доказал...


После бесславного периода в РПЛ, где Манчини запомнился лишь неразборчивыми, но баснословными тратами и мотивацией Артёма Дзюбы, которого он ссылал в Тулу, тренер подхватил сборную родной Италии.

Дела у команды и так шли не очень (на чемпионат мира в России итальянцы не попали, уступив шведам), а после этого назначения, казалось, лучше не станет точно. Но Манчини – по крайней мере, на данный момент – справляется идеально.

Италия расплющила соперников по группе, одержав в квалификации 10 побед из 10 возможных. Общий счёт – 37:4. Манчини стал первым тренером, который выиграл с итальянцами 11 матчей подряд. Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо – он ещё в 1938-м выдал серию в 9 игр подряд.

Чем не легенда?


В последнем туре команда Манчини не стала переживать из-за чужих чувств и уничтожила команду Армении. 9:1 (Италия не забивала 9 в одной встрече с 1948-го), отличились 7 разных футболистов (не было вообще), а до этого и в истории квалификации ЧЕ такое количество мячей случалось всего несколько раз.

Это всё замечательно и здорово, но надо понимать, что на Евро не победить, избивая футбольных карликов. Скандальная Греция, уступившая второе место Финляндии (катастрофа для бывших чемпионов Европы!), Лихтенштейн и Босния и Герцеговина (вообще-то так же, как и греки, должны были претендовать на выход в данном случае) на серьёзных оппонентов не тянут. Конечно, мотивация на проходных соперников это достойно – но вспомните, что сделала Бельгия со сборной России, которая куражилась с Казахстаном и Кипром.

Испания, что ты делаешь?

В решающем туре Испания крупно обыграла Румынию (5:0), что было важно и для нас – теперь Германии достаточно набрать одно очко в игре против Северной Ирландии и мы наверняка попадём на Бельгию. Но после уверенной квалификации (8 побед, всего 2 ничьи), более чем убедительного первого места испанские СМИ пишут не о планах на Евро – а о перестановках на тренерском посту.

Луис Энрике покинул Ла Роху прошедшим летом из-за страшной болезни дочери. После её смерти специалист приходил в себя около полугода – и теперь вроде бы готов вернуться в сборную. Проблема в том, что его бывший ассистент Роберт Морено провёл с командой большую часть квалификационного турнира, отлично справился, а теперь должен уходить. Кажется, это не очень справедливо.

Сообщалось, что Морено расплакался в раздевалке, когда узнал о своём увольнении, и не пришёл на пресс-конференцию. Из футболистов никто не стал общаться с прессой – и вряд ли это вызвано неудовлетворением, что испанцы не забили шестой безответный гол Румынии.

Перед чемпионатом мира прошлого года в сборной Испании тоже разгорелся тренерский скандал. Тогда, правда, всё было гораздо острее - Лопетеги уволили из за день до начала турнира.

Причиной этому стало объявление, что после ЧМ тренер возглавит «Реал». В итоге специалист проехал мимо мундиаля, Испания турнир провалила (всё-таки 1/8 не очень для уровня команды), а у Лопетеги не получилось ещё в и «Реале».

Вряд ли можно сказать, что футбольная федерация Испании наступает на те же грабли – ситуация другая. Но неочевидные решения боссы Ла Рохи, видимо, обожают.

На телевидение вернулся Юрий Розанов

Прямого отношения к Евро эта новость не имеет, но вчера после продолжительной болезни матч Ирландия – Дания комментировал Юрий Розанов. Для олдовых любителей нашего футбольного телевидения это замечательная новость. Конечно, вряд ли он сможет поехать на чемпионат Европы и отработать на нём, но, если сложится, это будет большая удача для зрителей.

Ну а в матче победила (на самом деле, сыграла вничью, но стоило это для скандинавов так же, как и победа) Дания – и теперь мы точно сыграем с ней в одной группе. Осталось решить, кто из нас проведёт все три матча дома, но здесь остаётся ждать жеребьёвки.

Через квалификацию осталось отобраться лишь одной команде - Уэльсу или Венгрии, которые сыграют сегодня. Если вы не намерены следить за тем, как сборная России будет отыгрываться на бедном Сан-Марино, - это лучший выбор на вечер.


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Теги: сборная Испании сборная Италии Манчини Энрике
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