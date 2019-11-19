"Даже немного смешно обсуждать исход данного матча и предполагать, сколько мы им забьем: шесть, восемь или десять. Понятно, что Россия победит. И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьет этому сопернику, странно.
Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил. Но разве можно сравнивать голы в ворота этой команды с мячами в ворота той же сборной Бельгии. Конечно, это не равносильно", — цитируют Мостового "Известия".
Мостовой: я бы сборной Сан-Марино мячей десять точно забил
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»