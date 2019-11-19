Наставник сборной Армении выразил готовность уйти в отставку после 1:9 от Италии

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян после разгромного поражения от команды Италии (1:9) в матче отбора к Евро-2020 заявил, что готов уйти в отставку.Хашманян возглавил команду только 13 дней назад."Увы, игра с Италией отражает картину в армянском футболе на данный момент. Я беру на себя ответственность за поражение, это моя вина. Мы играли без многих наших талантливых футболистов.Если федерация решит, что я виновен в этом поражении, то я готов тут же уйти в отставку. Если же руководство решит, что мне нужно продолжать работу, то мне предстоит полностью обновить команду, потому что сейчас все работает не так, как должно.К сожалению, в игре с Италией мы не смогли ничего сделать. После такого поражения трудно подбирать слова", — сказал Хашманян на пресс-конференции.Сборная Армении по итогам отбора набрала 10 очков, заняв 5-е место в группе J.